Alerte, on sait quels signes Astro matchent le plus sur Tinder !

L'été est (enfin) là et peut-être pensez vous à trouver l'âme soeur pendant les vacances. Si c'est le cas, vous passerez probablement par Tinder ! Et justement, on sait quels signes Astro ont le plus de chances de matcher. C'est cadeau.

Bélier : Balance, Vierge et Lion.

Taureau : Taureau, Balance, Bélier.

Gémeaux : Sagittaire, Verseau, Cancer.

Cancer : Verseau, Capricorne, Sagittaire

Lion : Bélier, Gémeaux, Balance.

Vierge : Scorpion, Bélier, Balance

Balance : Bélier, Vierge, Taureau

Scorpion : Vierge, Bélier, Poisson

Sagittaire : Capricorne, Verseau, Gémeaux.

Capricorne : Sagittaire, Verseau, Gémeaux

Verseau : Sagittaire, Capricorne, Gémeaux

Poissons : Verseau, Cancer, Capricorne

Voilà qui devrait vous donner des pistes. Si, par exemple, vous êtes Taureau, alors vous aurez des chances de matcher avec des Verseaux, des Béliers ou bien des Taureaux ! Du côté des Poissons, on préfère les Verseaux, les Cancers ou encore les Capricornes. Bref, vous savez quoi faire lors de votre prochain match : demander le signe Astrologique !