Alerte ! On sait quels jeux à gratter ont le plus de chances de vous faire gagner

Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, un jackpot de 220 millions a été remporté par une jeune chanceuse qui jouait à l'Euromillions pour la première fois : une si belle histoire laisse rêveur, on ne peut (évidemment) pas s'empêcher d'imaginer que, peut-être, cela pourrait aussi nous arriver. Côté jeux, il y a ceux qui s'autorisent une grille de temps en temps, ceux qui la remplissent chaque semaine et ceux qui préfèrent de loin gratter un jeu sur un coin de table en buvant un café. Et justement, en parlant de jeux, quels sont ceux qui augmentent vos chances de gagner ?

D'abord, sachez que "sur son site, la Française des jeux indique les probabilités de gagner pour chacun de ses jeux, ainsi que les sommes que l'on peut remporter", rapporte CNews. A partir de là, il est fort possible de lister ceux qui seraient les plus "rentable".

Quels jeux pour gagner ?

MILLIONNAIRE : Un ticket vaut 10 euros et vous pouvez remporter jusqu'à un million d'euros. Côté statistiques, vous avez 1 chance sur 1 500 000 de gagner, soit 27% de chances de remporter quelque chose.

ASTRO : pour 2 euros, vous pouvez remporter jusqu'à 20 000 euros : vous avez 30% de chances de remporter un gain, soit 1 chance sur 1 125 000.

MEGA MOTS CROISES : Avec un ticket à 10 euros, vous pouvez gagner près de 600 000 euros : "La probabilité de gagner est de 1 sur 3 000 000 (34% de chances de remporter un gain)" , détaille : Avec un ticket à 10 euros, vous pouvez gagner près de 600 000 euros :, détaille CNews

SOLITAIRE : Pour une mise de 2 euros, vous avez possibilité de gagner jusqu'à 15 000 euros. En terme de stats, vous avez 1 chance sur 1 500 000 de gagner. Soit, 29% de chances.

CASH : Avec 5 euros vous pouvez gagner jusqu'à 500 000 euros - soit 26% de chances.

OBJECTIF MAISON : Vous avez une chance sur 3,61 de remporter un lot pour la modique somme de 3 euros. Vous pouvez remporter 250 000 euros immédiatement ou bien 3 000 euros par mois pendant 10 ans.

Vous voilà donc paré(e)... bonne chance à tous !