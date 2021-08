Alerte, on sait que Le Seigneur des Anneaux sera dispo sur Amazon Prime Video

C'est l'un des plus gros projets de la plateforme : vous le savez sûrement, Amazon Prime Video prépare depuis quelques années une adaptation en série de la mythique saga du Seigneur des Anneaux. En 2017, Amazon Studios a ainsi acquis les droits télévisés de l'oeuvre (pour la modique somme de 250 millions de dollars). L'idée ? Adapter le monde fantastique du Seigneur des Anneaux en série.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

La bonne nouvelle pour les fans impatients, c'est que "le tournage de la première saison s’est achevé aujourd’hui (lundi) en Nouvelle-Zélande". Pour accompagner cette annonce, une première photo (ainsi qu'une date de sortie) ont été postées sur Twitter : « Le 2 Septembre 2022, un nouveau voyage commence », peut-on lire.

S'il faudra patienter plus d'un an avant de pouvoir découvrir le tout premier épisode, notez que cette première saison ne sera pas publiée en intégralité - comme Netflix aurait pu le faire. Les abonnés auront ainsi droit à un nouvel épisode chaque semaine. Le plus dur est fait, Le Seigneur des Anneaux sera bientôt disponible !