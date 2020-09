Alerte, on sait où vous allez rencontrer l'amour, selon votre signe Astro !

Avis à tous les célibataires à la recherche de leur moitié ! On ne le dira jamais assez, l'astro peut (parfois) nous aider à mieux appréhender les rencontres. Et justement, en parlant de ça, on sait exactement où vous allez pouvoir rencontrer l'amour de votre vie - selon votre signe astrologique.

Ou allez vous trouver l'amour ?

Bélier : en soirée. Que ce soit en boîte, dans un bar ou chez des potes, vous rencontrerez forcément quelqu'un au détour d'une sortie. Vous ne supportez pas la routine, vous aimez le mouvement .

Taureau : au théâtre. Parce que, pourquoi pas ? Sortez de votre zone de confort, prenez du temps pour vous et surtout, allez rire un bon coup !

Gémeaux : votre autodérision est votre atout. Vous ne vous prenez jamais au sérieux, vous aimez rire et vous amuser. Le lieu parfait ? Mais, un karaoké, bien sûr !

Cancer : un atelier de cuisine : joindre l'utile à l'agréable !

Lion : Vous avez besoin de briller, d'être admiré. On vous conseille de bosser votre plus belle choré et d'aller faire des ravages sur les pistes de danse !

Vierge : dans un spa, dans un parc... là où vous pourrez vous DETENDRE ! Vous verrez, ça fait du bien.

Balance : en terrasse. Vous êtes du genre sociable, vous saurez parfaitement faire des rencontres en terrain inconnu .

Scorpion : Pourquoi dans un bar ? Là, vous pourrez trouver un coin tranquille pour apprendre à connaître votre cible !

sagittaire : en voyage ! Vous aimez bouger et découvrir de nouveaux horizons .

Capricorne : pitié, sortez du bureau. Il est temps de sortir la tête du guidon et de regarder un peu autour !

Verseau : en manif. Vous vous démenez pour les grandes causes, il n'y a que la que vous trouverez quelqu'un qui partage vos idéaux !

Poisson : Au musée. L'art, c'est tout ce que vous aimez !

Alors, vous êtes prêt(e) à trouver l'amour ?