Alerte, on sait comment passer de meilleures journées !

L'automne arrive, le soleil se fait la malle et forcément, nous retournons tous à la fameuse routine du "métro, boulot, dodo". On ne va pas se mentir, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fou. Et forcément, ce rythme influe sur notre santé, notre humeur et notre travail. Justement, en parlant d'humeur et de santé, sachez que selon une étude de l'Université d'Oxford, commencer notre journée avant 10h du matin serait de la torture pure et simple pour notre corps.

Bien commencer sa journée !

Ainsi, sachez qu'il ne faut absolument pas commencer la journée trop tôt. Autrement, vous vous assurez de mal la démarrer. Résultat, vous traînez votre mauvaise humeur jusqu'au soir ! Alors privilégiez votre sommeil, dormez et prenez le temps de bien commencer la journée.

Et si vous faites partie de ceux qui ont obligation de commencez tôt, sachez qu'en plus, vous avez des chances d'être psychopathe ...