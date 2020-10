Alerte, on sait comment éviter la séparation à tous les couples !

Le couple, c'est avant tout des compromis - oui, même si l'on ne veut pas toujours s'y résoudre. Arrive parfois un moment où l'on ne sait plus quoi faire et ou, malheureusement, la séparation est inévitable (et on ne parle même pas du confinement, qui a eu raison de nombreuses relations). Mais bonne nouvelle, une équipe de chercheurs basée à Los Angeles a peut-être trouvé une solution pour conjurer le mauvais sort. Et s'il suffisait de regarder des films romantiques ?

Alerte, on sait comment éviter la séparation !

Pour les besoins de cette enquête menée par Ronald Rogge, près de 174 couples (mariés, ou non) ont participé. L'idée ? Les soumettre à des exercices d'auto assistance afin de régler leurs problèmes de couples : "il y a vraiment de bons programmes d'intervention conjugale disponibles aujourd'hui, mais [que] que la plupart exigent des thérapeutes formés pour les administrer. Si les couples peuvent le faire par eux-mêmes, il devient plus facile de les aider", explique un communiqué publié sur le site de l'Université.

Les 174 couples ont ainsi été séparés en trois groupes : le premier a eu pour mission de régler les conflits en s'écoutant tandis que le deuxième avait pour but de travailler la compassion, l'acceptation et l'empathie. En ce qui concerne le troisième groupe, ce dernier était concentré sur l'importance de la conscience du couple tout en s'arrêtant sur "la manière dont regarder les couples dans les films pouvait aider les conjoints à faire attention à leur propre comportement, à la fois constructif et destructif".

« On pensait que la thérapie par les films serait efficace, mais pas à ce point », ont commenté les chercheurs en réalisant que ces sessions avaient fait baisser le taux de divorce de 24 à 11%. « Les résultats suggèrent que de nombreux couples possèdent déjà des compétences relationnelles, ils ont juste besoin de rappels pour les mettre en pratique »... alors à la prochaine dispute, faites chauffer Netflix !