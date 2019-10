Alerte, on sait ce que les femmes envient à leur partenaire !

Avis aux couples ! Hier, le Virgin Tonic vous donnait le meilleur moment pour faire l'amour. Aujourd'hui, on revient avec une nouvelle info : selon le Journal des Femmes, il y aurait UNE chose que les femmes envieraient à leur partenaire. Alors, une idée ?

Une chose que les femmes envient à leur partenaire !

Vous l'aurez peut-être deviné : ce que les femmes envient le plus à leur partenaire c'est... sa patience ! On ne va pas se mentir, chez certaines femmes (pas toutes, ne faisons pas de généralité !), la patience n'est pas toujours la première qualité. En même temps, on vous met au défi de faire les boutiques le premier samedi des soldes, tiens ! On verra si vous êtes patient(e) !