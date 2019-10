Alerte, on connait les sports qui brûlent le plus de calories !

Avis à tous ceux qui veulent se remettre au sport ! Avec l'automne et le froid, nombreux sont ceux qui vont enchaîner les plats réconfortants. Le problème, c'est qu'ils vont filer tout droit sur leurs hanches. Bonne nouvelle, le Virgin Tonic a listé tous les sports qui brûlent le plus de calories. C'est cadeau !

10/ Le beach volley (500 kcal par heure)

9/ Le rugby (680 à 715 kcal par heure)

8/ Le rameur (580 à 680 kcal par heure)

7/ Le cyclisme (570 à 850 kcal par heure)

6/ Le squash (820 kcal par heure)

5/ L'escalade (540 à 750 kcal par heure)

4/ La natation (545 à 680 kcal par heure)

3/ La boxe (613 à 815 kcal par heure)

2/ Le saut à la corde (680 à 815 kcal par heure)

1/ La course à pied (850 kcal par heure)

Pour perdre le plus de calories, on vous conseille donc la course à pied (850 kcal par heure, quand même !). Aussi, si vous n'êtes pas fan de l'idée, vous pouvez tenter la natation ou même la boxe (en plus ça défoule).

Alors, vous vous y mettez quand ?