Alerte, on connait les nouveaux coachs de The Voice !

Pour sa nouvelle saison, The Voice vous réserve quelques surprises - à commencer par un renouvellement total des coachs : Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent succèderont ainsi à Soprano, Julien Clerc, Matt Pokora, Zazie, Jenifer ou encore Mika, coachs avant eux. Alors que Pascal Obispo a déjà exercé ses talents au cours de la septième saison du programme, Amel Bent, elle, s'est essayée à l'exercice dans The Voie Kids. L'aventure sera totalement nouvelle pour Marc Lavoine mais aussi pour Lara Fabian (coach pour la version Québecoise du programme).

"Ces nouveaux coachs sont de grands artistes qui ont marqué la chanson française. Ils sont en adéquation avec les valeurs positives et fédératrices d’un programme tel que ‘The Voice’. Et je suis heureux de les accueillir”, ont ainsi confié Nikos et Karine Ferri. Que les téléspectateurs se tiennent prêt, cette nouvelle saison leur réservera "de nombreuses surprises".

Patience, le programme fera bientôt son grand retour sur TF1 !