Alerte, on a un secret sur les chats ! 

On ne sait pas vous mais nous, on a toujours vu les chats comme des êtres supérieurs (le pire, c'est que des études prouvent que nos chats veulent nous tuer). Mais aujourd'hui, on se penche sur la vue de nos compagnons à quatre pattes : Vous le saviez peut-être pas mais, les chats ne peuvent pas voir dans le noir total : Bien que le chat ait une vue bien meilleure que celle de l'homme dans l'obscurité, il ne peut pas voir dans le noir total.

Mais certains autres de ses sens prennent le relais : son ouïe qui est très fine et ses vibrisses, très sensibles au toucher, aux courants d'air et aux vibrations. Vous le saurez, les chats ont des sens bien plus développés que les nôtres !