Alerte, on a un secret sur les bébés !

Dans le Virgin Tonic, on aime vous partager des infos importantes. Du coup, on ne s'est pas privé de vous dire combien vous coûtaient vos enfants (pardon). Et cette fois, on reste dans le même registre. Tenez-vous bien, on a un petit secret à vous confier ! Direction l'Europe - où un enfant sur dix est concerné depuis au moins dix ans.

Un enfant sur dix...

Croyez-le ou non, un enfant sur dix né en Europe a été concu dans un lit Ikea ! Il faut dire que le géant suédois fait 70% de son chiffre d'affaire sur le continent... regardez autour de vous et osez nous dire que vous ne possédez aucun meuble Ikea !