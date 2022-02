Alerte, on a trouvé LE tue l'amour qui ruine les couples

Lorsqu'on y réfléchit, il n'est pas si difficile de trouver un tue-l'amour : vient un au moment où les défauts de l'un agacent l'autre et, inévitablement, à partir de là, tout peut s'écrouler en moins de temps qu'il faut pour le dire. Alors on pourrait citer la paresse, l'avarice ou même l'égoïsme côté tue-l'amour mais, selon une experte en relations amoureuses, ce qui pourrait bien ruiner votre couple n'est autre que le binge-watching. Explications.

Sur le principe, enchaîner tous les épisodes de Game of Thrones avec votre moitié peut avoir l'air tentant : une pizza, un plaid et une lumière tamisée feront d'ailleurs parfaitement l'affaire. Le truc, c'est que selon Tilda Wilson, ce soirées passées devant la télé n'aideraient absolument pas votre couple : "Regarder votre nouvelle série préférée ensemble peut être amusant, mais en enchaîner encore une et encore une signifie que vous ne vous engagez pas réellement ou ne montrez pas d’intérêt l’un.e pour l’autre", explique t-elle ainsi au Daily Mail.

Est-ce que Netflix ruine les couples ?

Pour Tilda Wilson, passer (trop) de temps devant la télé avec votre partenaire serait même synonyme de déséquilibre : "Lorsque vous sortez ensemble mais que votre conversation tourne autour de la télé ou que vous trouvez qu’il n’y a pas beaucoup de conversation, vous vous dirigez vers un désastre relationnel", poursuit-elle. Alors évidemment, tout cela n'est pas à prendre au pied de la lettre : en fait, il suffit de doser ! Par exemple, une étude publié en 2017 dans le Journal of Social and Personal Relationships atteste que le partage de films et de séries en couple est une bonne façon de maintenir une connexion.

Les plateformes sont-elles un tue-l'amour ?

L'idée ici, c'est de partager une série ensemble et de l'apprécier... et de ne pas utiliser l'intégrale de Breaking Bad comme échappatoire !