Alerte, on a trouvé la montre qui maintient éveillé !

Alerte à tous ceux qui passeraient beaucoup de temps en voiture ! Vous roulez souvent ? Pire, vous roulez longtemps et sentez parfois la fatigue monter ? Alors, n'en dites pas plus : l'entreprise “Core For Tech” est actuellement en train de plancher sur une montre révolutionnaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle vous empêche de vous endormir au volant.

La montre qui détecte la fatigue

Dotée de capteur, la montre est capable de détecter la fatigue 25 minutes avant qu'elle ne soit ressentie. Pour se l'offrir, il faudra patienter encore un peu. Pour l'heure, la montre est testée sur des commerciaux et des routiers.