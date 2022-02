Alerte nostalgie ! Yannick reprend Ces Soirées Là pour Génération Hit Machine (VIDEO)

Si vous avez grandi entre les 90's et les années 2000 alors, vous n'avez pas pu passer à côté du Hit Machine : animée par Charly et Lulu, l'émission (aussi culte que les morceaux qu'elle a mis en valeur) a permis à de nombreux artistes (français et internationaux) de se produire. Le 8 février dernier, le duo a retrouvé le plateau du Hit Machine, le temps d'une émission exceptionnelle : au programme, des séquences cultes mais aussi des performances qui nous ont directement renvoyés dans les années 2000.

Alors que Larusso est venue interpréter son cultissime Tu M'oublieras, Yannick était -lui aussi- de la partie : 22 ans après la sortie de son tube, l'artiste est venu interpréter Ces Soirées Là. Vous l'avez manqué ? Pas de panique, le replay est juste ici !

Ces Soirées Là pour Génération Hit Machine

Vendu à 2 millions d'exemplaires, le morceau est resté numéro un des ventes pendant 15 semaines... et, franchement, c'est la même émotion - même vingt ans plus tard !