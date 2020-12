Alerte, Muse annonce une date en France pour 2021 !

"On y croit", ont scandé de nombreux festivals la semaine dernière dans une tribune pleine d'espoir mais aussi, de détermination. Verra t-on les festivals ouvrir de nouveau leurs portes en 2021 ? Nous l'espérons tous. Loin de se laisser abattre, tous pensent déjà à la suite, à l'affiche de l'été prochain. Et justement, les Eurockéennes de Belfort accueilleront - si la situation sanitaire le permet- le trio britannique Muse.

Découvrez la programmation des Eurockéennes 2021 ! ✨????????#VivementEurocks2021 pic.twitter.com/JjnKDxiJEA — Les Eurockéennes (@eurockeennes) December 2, 2020

« On a profité de l'opportunité que le groupe soit en concert la veille dans un festival suisse. C'est inespéré de les revoir », a ainsi confié Jean-Paul Roland (directeur du festival) à l'Est Républicain. Ainsi, Muse devrait se produire le 4 juillet prochain dans l'hexagone. Aux côtés de Matt Bellamy et sa bande, les festivaliers retrouveront notamment DJ Snake, Massive Attack, Simple Minds, Foals ou encore Diplo.

Il faudra malheureusement patienter encore un peu avant de découvrir si, oui ou non, nous pourront aller en festival l'an prochain...