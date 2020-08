Alerte, Monopoly lance une version spéciale mauvais perdants !

Le confinement nous aura permis de renouer avec les jeux de société... mais aussi avec notre mauvaise foi. Vous aussi, vous êtes du genre mauvais perdant ? Vous aussi, vous envoyez valser les billets lorsque vous finissez en prison en jouant au Monopoly ? Pas de panique, il existe maintenant une version spécialement conçue pour les mauvais perdants. C'est cadeau.

La version mauvais perdant est là !

«Une partie de Monopoly sur deux se termine mal à cause des mauvais joueurs» - hasbro

Le 26 août dernier, Hasbro a ainsi sorti une version repensée du jeu le plus vendu en France : "dans la nouvelle édition, aller en prison, payer un loyer ou faire faillite permet aux joueurs d'accumuler des pièces «Mauvais Perdant", explique le Figaro. Avec quatre pièces cumulées, les joueurs ont ainsi quelques avantages comme voler la propriété d'un joueur, par exemple. "On s'est rendu compte qu'une partie de Monopoly sur deux se termine mal à cause des mauvais joueurs", explique la chef marketing de Hasbro Gaming. "Les gens ont bien aimé l'édition tricheurs, du coup on a continué avec une nouvelle édition basée sur la transgression des règles".

De quoi occuper vos longues soirées d'hiver (dans la bonne humeur).