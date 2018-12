Alerte, Miley Cyrus prépare de la nouvelle musique !

C'était LA sortie de la semaine dernière : Miley Cyrus a fait équipe avec Mark ROnson pour nous offrir l'un des singles qui devraient marquer cette fin d'année : Nothing Breaks Like a Heart est un véritable succès sur les platformes de streeaming (7 millions de streams en quelques jours sur Spotify) mais surtout, le titre est accompagné d'un clip qui a fait parlé de lui tant il est ancré dans la réalité (et dans l'actualité). La bonne nouvelle pour les fans, c'est que Miley Cyrus devrait revenir sur le devant de la scène avec de la nouvelle musique.

Lors d'une interview accordée à une station de radio basée à San Fransisco, Miley Cyrus s'est confiée quant à son avenir musical : si elle s'est tenue à l'écart des projecteurs depuis la sortie de Malibu, elle n'a absolument pas envie de quitter la sphère musicale - bien au contraire : "Je n'ai pas de date précise mais vous entendrez de nouveaux morceaux l'année prochaine". Pour rappel, les fans attendent le septième album de Miley Cyrus. Et visiblement, l'attente est presque terminée !