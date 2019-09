Alerte mignonnerie ! Angèle ressort ses archives et même Hélène Ségara est fan (VIDEO)

Ce n'est plus un secret, Angèle a toujours aimé et admiré Hélène Ségara. Toujours ? Oui, toujours. Déjà petite, l'interprète de Flou connaissait chaque parole par coeur. Et le plus beau, c'est qu'on a la vidéo qui le prouve. Attention, vous devriez fondre devant cette petite reprise publiée sur son compte Instagram !

Déjà aussi jeune, Angèle connaissait donc tout sur le bout des doigts. De son côté, Hélène Ségara ne s'est pas privée de commenter : "C'est comme un petit bisou sur le coeur", a t-elle ainsi écrit. Et elle n'est pas la seule ! Aya Nakamura, Clara Luciani ou encore Bilal Hassani ont réagi.

Angèle s'est-elle contentée de publier une simple archive ? La réponse est non. La chanteuse donne rendez-vous à ses followers dimanche, à 18h. Que leur réserve t-elle ? Patience, nous le saurons bien assez tôt !