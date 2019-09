Alerte, Mcfly est de retour !

Mcfly, groupe mythique made in Great Britain vient tout juste d'annoncer son retour : tenez-vous bien, Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter et Harry Judd ont choisi les réseaux sociaux pour annoncer qu'ils préparaient bel et bien un nouvel opus. Petit bonus, un show est même programmé à l'O2 Arena de Londres le 20 novembre prochain. Ce nouvel album, intitulé The Lost Songs rassemblera tous les titres enregistrés par la formation ces dernières années - il faut dire que tous ont été bien trop occupés pour se lancer dans un projet si conséquent.

MCFLY ARE FINALLY BACK PEOPLE. THIS IS NOT A DRILL. MCFLY ARE BACK IN BUSINESS! #thelostsongs pic.twitter.com/ZGxDD9cPEd — Mary-Anne (@maryanne1397) September 10, 2019

Après avoir tourné avec Matt Willis et James Bourne (Busted), le groupe a traversé une période difficile : "Ce n'est plus comme avant mais l'on s'entend toujours très bien', confie Harry Judd. C'est finalement leur management qui prendra les choses en main : "on a booké l'O2 Arena , vous voulez le faire ?", leur a t-on demandé. Et visiblement, la réponse est oui. Mcfly reviendra donc en novembre prochain (en Grande-Bretagne). D'ici là, ils nous dévoileront tous les morceaux enregistrés que les fans n'ont jamais eu l'occasion d'entendre. On a hâte.