Tous les ans, c'est le même jeu des spéculations : qui pour s'occuper de la mi-temps du Super Bowl ? Pendant longtemps, les paris oscillaient entre Rihanna, Britney Spears ou encore Jennifer Lopez. Mais finalement, selon Variety, c'est Maroon 5 qui devrait assurer le show au beau milieu du match. Et compte tenu des scores réalisés par les derniers singles sortis par le groupe ou même de leur capacité à durer, on ne peut que comprendre le choix de la FNL.

On ne sait évidemment pas encore quel show prépare le groupe, on ne sait pas quelles surprises sont dans les tuyaux. Par contre, si l'annonce de Variety se vérifie, si Maroon 5 assure bel et bien la performance, on pourra s'attendre à un concentré de leurs meilleurs morceaux : Move Like Jagger, Sugar, Girls Like You... tout ce qu'il faut pour mettre une ambiance incroyable dans le stade.

Et autre bonne nouvelle, n'oubliez pas que Maroon 5 prévoit de repasser en France en 2019 !