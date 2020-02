Alerte : Madonna annule deux concerts à Paris !

Madonna va t-elle parvenir à terminer la tournée mondiale de son nouvel album, Madame X, dans de bonnes conditions ? C'est la question que tous les fans se posent depuis quelques semaines. Après avoir annulé plusieurs shows aux Etats-Unis et au Portugal et plus récemment à Londres, l'interprète de Like A Virgin vient également de refuser de se produire les 20 & 25 février prochains au Grand Rex à Paris. La cause ? Toujours sa blessure au genou qui l'empêcherait de danser et de chanter correctement.

Pour l'instant, aucune information officielle n'a été transmise par Live Nation, qui gère la tournée de la star. Toutefois, certains fans ont remarqué que ces deux dates avaient été mises en "annulées" sur le site officiel de Madonna. Une annonce a prendre avec des pincettes même si il y aurait de grandes chances que ces deux show s'ajoutent aux nombreuses annulations du Madame X Tour. De nombreux fans risquent d'être déçus...