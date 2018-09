Alerte, M s'offrira une grande tournée en 2019 !

Il nous a ravi avec le collectif Lamomali et enfin, il est de retour. Cette fois, -M- est prêt à repartir seul en tournée, pour le plus grand bonheur des fans français. Pour rappel, -M- a connu un succès phénoménal avec son dernier album, sobrement intitulé Lamomali - où l'on retrouve des morceaux comme Bal de Bamako, qui nous font encore danser. Et si vous vous sentez nostalgiques, sachez que vous pourrez aller bouger au rythme de Matchistador, Je Dis Aime ou encore Solidarité et ce, dès 2019.

Du 8 février au 28 mai, le chanteur sillonnera donc les quatre coins du pays. On l'attend notamment à Paris (pour 7 dates au Cirque d'Hiver Bouglione) mais aussi à Aix-en-Provence, Toulon, Nice, Montpellier, Brest, Bruz, Saint-Herblain, Floirac, Isle d’Espagnac, Pau, Dijon, Le Mans, Caen, Grand-Quevilly, à Cournon, à Amiens, à Saint-Etienne, Toulouse, Limoges, Orléans, Lille, Amnéville et pour finir, à Eckbolsheim. L'autre bonne nouvelle, c'est que les places sont déjà disponibles en pré-ventes et si on n'avait qu'un conseil à vous donner, ce serait de vous dépêcher de prendre vos places.

Et si vous arrivez trop tard pour les pré-ventes, rendez-vous jeudi 20 septembre à 10h !