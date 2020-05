Alerte, Les Sims 4 auront bientôt une nouvelle extension 100% écolo !

Le confinement qui s'achève aura été l'heure de gloire des Sims ! Nous avons tous replongé dans ce jeu vieux comme le monde - prenant le temps de construire nos maisons et de créer nos familles. Et justement, si vous faites partie de ceux qui se sont offerts les Sims 4 ces dernières semaines, on a une bonne nouvelle pour vous : une nouvelle extension 100% écolo vient d'être annoncée par EA games et en cette période de renouveau, c'est justement ce qu'il nous fallait. Au programme, la création de sources d'énergie alternatives mais aussi la culture de votre propre nourriture dans un jardin. Petit bonus, vous pourrez recycler des matériaux pour créer de nouveaux meubles. De nouveaux équipement tels que des éoliennes ou des panneaux solaires sont également prévus.

Et ça ne s'arrête pas là : Les vêtements de vos sims pourront être fabriqués de façon durable grâce à des matériaux de recup tandis que le toit de votre future maison pourra accueillir de la végétation. Pour vous motiver dans votre action, sachez que l'état de la ville dépendra de votre comportement ! Alors pour ne pas la voir dépérir, on vous conseille de vous tenir à vos bonnes résolutions. Pour les plus impatients, le jeu est d'ores et déjà en pré-commande - notamment sur le store de PlayStation.

De quoi patienter en attendant la sortie des Sims 5 !