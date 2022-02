Alerte, les Rolling Stones vous donnent rendez-vous à Lyon en juillet prochain !

Il y a quelques mois, Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, décédait à l'âge de 80 ans. Si les fans s'attendaient à une annulation de la tournée du groupe, c'était sans compter la rage de vivre de Mick Jagger et ses acolytes qui comptent bien honorer les 60 ans de leur formation avec une immense tournée mondiale. A cette occasion, Le Progrès a annoncé que les interprètes de Satisfaction pourraient être de passage au Groupama Stadium à Lyon. Le concert aura lieu soit le 15 soit le 19 juillet 2022 "selon les choix logistiques de la tournée" précise le quotidien lyonnais qui ajoute que l'annonce officielle sera faite le 9 mars prochain. Pas avant.

Toujours selon les informations du journal, cette date serait le seul et unique passage des Rolling Stones en France lors de sa tournée européenne. Et cela même si des concerts à Paris ainsi qu'aux festivals de Garorock et des Vieilles Charrues avaient été évoqué ces dernières semaines. Concernant cet unique show dans la capitale des Gaules, les billets pour le concert devraient être mis en vente dès la semaine du 14 mars. Aucune indication de prix n’a encore fuité mais nul doute que les tickets ne seront pas accessibles à toutes les bourses.