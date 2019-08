Alerte, les Destiny's Child pourraient bien se reformer !

On ne va pas se mentir, le retour des Spice Girls en a mis plus d'un en joie : une tournée UK pour le girlband et le monde entier était en émoi. Et justement, imaginez deux secondes le retour d'un autre groupe mythique : les Destiny's Child. Croyez le ou non, Beyoncé aurait été inspirée par le come-back réussi des britanniques et songerait à repartir en tournée avec ses vieilles copines Michelle Williams et Kelly Rowland. Alors, est-ce le moment de sortir les cotillons et les feux d'artifices ? Doit-on revoir nos classiques ? Eh bien, oui !

Selon une source qui se serait confiée au magazine The Sun, Beyoncé "voit l’année 2020 comme le moment idéal, ça fera 20 ans que le groupe a été créé". "Leur spectacle doit surpasser celui des Spice Girls : plus grand, meilleur et encore plus beau. Elle veut aussi enregistrer un nouvel album avec le groupe". Alors évidemment, rien de concret. Mais à en croire le média, une tournée serait à prévoir aux Etats-Unis (forcément) mais aussi en Europe. Le groupe s'était reformé pour le passage remarqué et spectaculaire de Beyoncé à Coachella et on ne va pas se mentir, on ne serait pas contre une vraie réunion.

Alors, info ou intox ? Seul le temps le dira !