Alerte, Lenny Kravitz annonce cinq dates en France !

La semaine dernière, Lenny Kravitz sortait son dernier album, Raise Vibration. Et qui dit nouvel album, dit nouvel forcément tournée. La bonne nouvelle pour les fans, c'est que l'interprète de Low viendra bel et bien défendre son opus sur notre territoire, avec près de cinq dates. Ainsi, le « Raise Vibration Tour » emmènera Lenny Kravitz a Lyon, Nice, Toulouse, Nantes et, bien sûr, Paris !

Maintenant, un conseil, notez les dates ! D'abord, Lenny Kravitz se produira à la Halle Tony ganier le 16 mai 2018. Ensuite, le 17 mai, il sera au Palais Nikaïa de Nice. Le 19 mai, il fera escale au Zénith de Toulouse avant d'investir le Zénith de Nantes le 20 mai. Enfin, les parisiens pourront l'applaudir le 05 juin prochain à l'AccorHotels Arena. Aussi, sachez que les billets sont déjà en vente... alors, dépêchez-vous de prendre vos places !