Alerte ! LEGO annonce le set NES et c'est canon

Il n'y a pas si longtemps, LEGO faisait d'un rêve une réalité en commercialisant le Central Perk de Friends. Et la bonne nouvelle pour les passionnés de LEGO (et de jeux vidéos), c'est que le partenariat entre NINTENDO et la marque se poursuit. Ainsi, les collectionneurs vont pouvoir s'offrir la reconstitution parfaite de la NES. Et ce n'est pas tout ! le set comprend une télévision sur laquelle s'affichera l'un des niveaux les plus emblématiques de Super Mario. Vaste et beau programme. Petit bonus, tourner la petite manivelle permet de bouger le personnage de Mario.

Le set LEGO NES

La bonne nouvelle, c'est que ce fameux set LEGO NES sera disponible le 1er août avec l'ensemble des produits issus de la collaboration. Le tout, au tarif de 229,99 euros ! Pour se l'offrir, il faudra se rendre sur le site officiel ou bien en magasin !