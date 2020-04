Alerte, le premier prime de la Star Ac' est disponible (en intégralité) !

Attention, nous allons tous prendre un coup de vieux ! Souvenez-vous du Château de Dammarie-les-Lys, des cours de chant d'Armande Altaï, du couple Jean Pascal / Jennifer ou encore de l'hymne de la première promo de la Star Academy, La musique. Vous y êtes ? Eh bien, bienvenue en 2001, à l'époque où le programme a été lancé ! « Haine, amitié, rivalité, joie, peine, rien ne vous échappera ! 84 jours de compétition, ils sont 16 à vouloir devenir star. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir, vous allez décider », annonce le générique. Ah ! Que de souvenirs !

S'il n'y a plus de suspense quant à l'issue de l'émission, un petit retour vers le passé fait toujours du bien - surtout en cette période de confinement ! Pour rappel, c'est Florent Pagny qui, il y a dix neuf ans (oui, déjà) avait parrainé cette promotion. On ne sait pas vous mais, nous, on espère que les prochains primes seront diffusés !

Bon visionnage !