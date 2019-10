Alerte, le nouvel album de Mika est disponible !

S'il a délaissé son fauteuil de coach, c'est avant tout pour se consacrer à la musique : My Name Is Michael Holbrook, nouvel opus de Mika, est d'ores et déjà disponible et il est à l'image de son interprète : pop et coloré. Si vous avez aimé le tout premier album de l'artiste (Life in a Cartoon Motion), alors vous devriez vite adhérer à celui-ci : porté par des singles efficaces comme Ice Cream par exemple, My Name Is Michael Holbrook est un bijou pop qui, en plus, nous plonge directement dans l'univers de Mika.

Avant la sortie de l'opus, nous avions pu découvrir Tomorrow ou encore Dear Jealousy. Maintenant qu'il est là, vous pouvez l'écouter en boucle avant de le découvrir en live ! Evidemment, Mika partira le défendre sur scène. Et que les plus impatients se tiennent prêts, il sera sur la scène de la Cigale le 8 octobre prochain pour célébrer cette sortie !