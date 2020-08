Alerte, le nouvel album de Katy Perry est sorti !

On l'attendait depuis des semaines (si ce n'est des mois) mais enfin, il est là : le nouvel album de Katy Perry est disponible ! 24 heures à peine après l'annonce de la naissance de sa fille, l'interprète de Roar dévoile enfin l'opus qui, clairement, s'annonce comme son album le plus personnel. « J'ai écrit une partie de mes nouvelles chansons alors que j'étais en dépression clinique et que j'essayais de retrouver la lumière au bout du tunnel », confiait l'artiste. Cathartique, Smile relate l'une des période les plus sombres de la star qui, pourtant, a su trouver la lumière.

Katy Perry nous offre ici ce qu'elle sait faire de mieux : danser pour chasser la peine. Sur des morceaux tels que. Cry About It Later, elle nous traîne sur le dance-floor, histoire d'oublier la douleur - et ça fonctionne.

Alors que Teenage Dream fête ses 10 ans, difficile pour Smile de faire oublier ce succès là. Katy Perry entame un nouveau cycle avec cet opus (marqué aussi par ses premiers pas de maman) et prouve qu'une artiste peut produite de la musique, avoir du succès tout en étant maman.

Ce qu'il faut retenir de cet opus, c'est que Katy Perry a su se relever et écrire un album conçu pour donner de la force.