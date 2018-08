Alerte, Lana Del Rey est de retour en studio !

Un an après la sortie de Lust for Life, Lana Del Rey aurait déjà repris le chemin des studios. L'interprète de Love aurait même choisi de collaborer avec Jack Antonoff qui, on le rappelle, a déjà mis ses talents au service de Taylor Swift. Avec son quatrième opus (Lust for Life, donc) Lana Del Rey aura -une fois de plus- satisfait son public - notez d'ailleurs que sa tournée prendra fin après sa performance programmée au Sziget Festival.

Just because Une publication partagée par Lana Del Rey (@lanadelrey) le 6 Août 2018 à 12 :21 PDT

En ce qui concerne le nouvel opus, Lana Del Rey avait déjà une petite idée de ce qu'elle voudrait : « C'est la première fois que j'ai seulement un petit concept pour le prochain album. J'ai aussi l'idée de faire une mixtape avec quelques personnes... », confiait-elle à Purecharts. Et parce qu'aujourd'hui tout se passe sur les réseaux sociaux, les fans peuvent suivre les différentes étapes de production de ce cinquième disque. Après un premier cliché posté sur Instagram en mars dernier, Lana Del Rey a récidivé il y a quelques jours. On la voit prenant la pose avec Jack Antonoff. Aucune date n'a filtré, aucune autre information n'a été donnée. Il faudra s'armer de patience, donc. Mais en travaillant avec celui à qui l'on doit 1989 (Taylor Swift) ou encore Melodrama (Lorde), la jeune américaine s'assure un nouveau succès.