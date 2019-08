Alerte ! Lana Del Rey annonce un concert à l'AccorHotels Arena en février 2020 !

ENFIN ! Attendue depuis des mois (si ce n'est des années), Lana Del Rey vient tout juste d'annoncer une date à l'AccorHotels Arena le 23 février 2020. La star britannique défendra son nouvel album (prévu pour le 30 août prochain), Norman Fucking Rockwell ! qui rassemblera Venice Bitch, Mariners Apartment Complet, hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it mais aussi sa reprise SublimeDoin' Time. Très attendu, l'opus (travaillé avec Jack Antonoff, très prisé dans le milieu de la pop) devrait d'ailleurs se faire une jolie place dans les charts.

L’une des plus jolies voix de ces dernières années viendra enchanter l’@AccorH_Arena le 23 février 2020 ✨Ne manquez pas @LanaDelRey en concert????️ Préventes : https://t.co/j9E4YVfTIA pic.twitter.com/vgzsH8RD3z — AccorHotels Arena (@AccorH_Arena) August 27, 2019

La bonne nouvelle, c'est que les places pour ce concert parisien sont d'ores et déjà en pré-vente : rendez-vous sur Ticketmaster jusqu'à 18h ! Sinon, la billetterie ouvrira dès le 28 août à 10h. Un conseil, ruez-vous sur les places !