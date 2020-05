Alerte, Lady Gaga confirme la date de sortie de Chromatica !

Il y a quelques mois, Lady Gaga faisait son grand retour avec Stupid Love - single chargé de porter son nouvel album. Et justement, Chromatica aurait dû sortir en avril dernier. Mais Coronavirus oblige, Lady Gaga a préféré décaler la sortie de l'opus pour mieux pouvoir le célébrer après la crise. Occupée à organiser One World : Together At Home, l'interprète de Shallow a ainsi mis de côté la promotion de cet album tant attendu Mais bonne nouvelle, on a une date de sortie.

Tenez-vous bien, l'album sortira le 29 mai prochain. D'ici trois semaines, Chromatica sera officiellement dans les bacs : "Le voyage se poursuit", annonce t-elle sur les réseaux sociaux. "Je crois que l'art est l'une des choses les plus puissantes que nous ayons pour apporter la joie et guérir en ces temps difficiles. Ca sonnait faux pour moi de sortir cet album en pleine pandémie mondiale", avait annoncé la pop star il y a quelques semaines. Patience, nous pourrons bientôt profiter de cette nouvelle ère signée Gaga.