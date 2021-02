Alerte, la Playstation 5 est de nouveau en stock !

Depuis sa sortie, la PS5 n'a de cesse de déchaîner les passions. Il faut dire que cette console, le monde entier l'attend et ce, depuis des mois. Sans surprise, la désormais célèbre Playstation 5 a été victime de son succès : rupture de stock partout, beaucoup de demandes et peu, très peu d'élus. La bonne nouvelle, c'est qu'un restock est prévu. Et petit bonus, il devrait durer toute la semaine.

La PS5 est de retour chez carrefour ➡️ https://t.co/V7npNK40GO (bon chance) pic.twitter.com/AYLxLqThvz — ???????? Hamster Joueur : les bons plans jeux vidéo (@hamsterjoueur) February 24, 2021

Ainsi, le premier restock est prévu pour ce mercredi (depuis 11h) chez Carrefour. Notez que l'enseigne compte mettre en vente plusieurs milliers de PS5, (essentiellement des modèles avec lecteur). Si vous ne faites pas partie des chanceux qui pourront l'obtenir, pas de panique : le compte twitter Hamster Joueur semble attester que d'autres enseignes suivront le pas dans les jours à venir...

Sur ce, on vous souhaite bonne chance !