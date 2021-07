Alerte, la Nintendo Switch OLED débarque le 8 octobre 2021 !

Notez la date en rouge ! Après une longue attente, les fans de la marque peuvent enfin souffler : le 8 octobre prochain, Nintendo dévoilera sa Nintendo Switch OLED. "Elle prendra place aux côtés de la Switch classique et de la Switch Lite dès le 8 octobre prochain, pour un prix annoncé de 350$ en Amérique du Nord, mais devrait être sensiblement identique chez nous", explique ainsi Jeux Video.com. Pour ne pas créer de confusion auprès des acheteurs, cette toute nouvelle console sera mise en vente avec un nouveau packaging.

La Nintendo Switch OLED arrive en octobre

Comme son nom l'indique, cette toute nouvelle console proposera ainsi un écran OLED (dont la dalle mesure 7 pouces). Pour les utilisateurs, cela signifie un contraste plus élevé mais aussi des couleurs plus intenses. Et ce n'est pas tout ! Cette nouvelle console proposera une mémoire de 64 Go ainsi que de meilleurs hauts-parleurs pour le jeu nomade. Enfin, le média précise qu'un "port Ethernet sera directement intégré à l'ensemble, épargnant le coût d'un adaptateur". La bonne nouvelle, c'est que tous les jeux Switch seront compatibles avec ce nouveau modèle.

Patience, la Nintendo Switch OLED sera dispo le 8 octobre 2021 !