Alerte, L.E.J. annonce une tournée !

Il y a trois mois sortait Poupées Russes, le premier opus de L.E.J. Après un nombre incalculable de reprises prometteuses, après un EP réussi et surtout, après une tournée effrénée, le trio est désormais prêt à (re)partir défendre son premier album. Poupées Russes retrace l'amitié de ces trois jeunes femmes au destin hors du commun et franchement, on vous conseille de l'écouter (si ce n'est pas déjà fait). La bonne nouvelle, c'est Lucie, Elisa et Juliette partiront sur les routes de France afin de présenter cet album au public.

A compter du 29 septembre, le trio sera donc sur scène : attendez-vous à les voir à Nîmes (le 29 septembre, donc), à Marseille le 2 octobre ou encore à Biarritz le 5 octobre. Pour les parisiens, il faudra patienter jusqu'au 26 octobre puisqu'elles investiront la Salle Pleyel. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Facebook du trio et on n'aura qu'un conseil à vous donner : foncez prendre vos places !