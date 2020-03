Alerte, Kungs est de retour avec You're In My Mind (VIDEO)

ENFIN ! Après des mois d'absence, Kungs nous revient avec un nouveau morceau, You're In My Mind. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le DJ nous offre même un petit clip home made - de quoi nous égayer un peu en cette période de confinement. "Un gros big up à mon frérot qui a fait ça en mode bat les couilles l’autre jour pour rigoler. Grosse dinguerie, tellement frais.", s'est exclamé son producteur sur Twitter en partageant la vidéo.

Un gros big up à mon frérot @KungsMusic qui a fait ça en mode bat les couilles l’autre jour pour rigoler. Grosse dinguerie, tellement frais ❤️????????https://t.co/6DRAhw6zCX — Tony Romera (@TonyRomera) March 19, 2020

Alors que des artistes choisissent de retarder les sorties de leurs opus en raison du coronavirus, d'autres comme Dua Lipa, The Weeknd ou encore Kungs continuent de nos offrir quelques pépites. C'est tant mieux.