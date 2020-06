Alerte ! Koh Lanta aura son jeu vidéo en 2021 !

Avis aux fans inconditionnels de l'émission de TF1 ! Koh Lanta aura bel et bien son jeu video et la bonne nouvelle, c'est qu'il arrive en 2021. Adventure Line Productions (qui produit l'émission Koh Lanta), a annoncé qu'un jeu vidéo dérivé de l’émission était prévu pour l'année prochaine. L'idée ? Vous allez pouvoir incarner une personne naufragée sur une île ! Petit bonus, vous allez pouvoir participer aux épreuves comme dans l’émission.

Patience, un jeu Koh Lanta arrive !

On attend ainsi une « représentation fidèle de l’émission et de ses règles », explique 20 minutes. Pour rappel, "plusieurs adaptations du programme sont sorties entre 2008 et 2014 sur Nintendo DS, Wii et iOS. En vingt ans, de multiples jeux de société au nom de Koh-Lanta ont également garni les rayons des magasins de jouets, dont le dernier date de 2018". Patience, plus que quelques mois pour découvrir le jeu vidéo dérivé de la célèbre émission !