Alerte, Justin Bieber revient avec un single, un album et une tournée !

Il était temps ! Justin Bieber a profité des fêtes de Noël pour faire un beau cadeau à ses fans : tenez-vous bien, l'interprète de Sorry vient tout juste d'annoncer la sortie d'un nouveau single (intitulé Yummy). Et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le canadien en a profité pour glisser qu'un album, un documentaire ainsi qu'une tournée suivraient... si ça, ce n'est pas un miracle de Noël, on ne sait pas ce qu'il vous faut !

Il faudra patienter jusqu'au 3 janvier prochain pour découvrir ce fameux titre... pour rappel, le dernier opus de Justin Bieber (Purpose) était sorti en 2015. Presque 5 ans plus tard, il reprendra la route pour défendre son prochain album sur scène. Petit bonus, le docu-série qui lui sera consacré débutera le 31 décembre : "En tant qu'êtres humains, nous sommes imparfaits. Mon passé, mes erreurs, toutes les choses que j'ai traversées, je crois que je suis exactement là où je suis censé être et Dieu m'a mis là où il veut que je sois", explique t-il dans un trailer.

Patience, le plus dur est fait !