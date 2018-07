Alerte, Justin Bieber et Hailey Baldwin sont fiancés !

Ce week-end, Justin Bieber et Hailey baldwin étaient au coeur des rumeurs : on savait que Selena Gomez et Justin étaient séparés après une brève réconcialiation mais très vite, les médias lui ont prêté une relation avec Hailey Baldwin. Il y a quelques jours, nombreux sont les médias qui ont émis l'hypothèse qu'ils étaient fiancés. Et cette fois, on en a la confirmation : Justin Bieber en personne a annoncé ses fiançailles avec le mannequin et pour ça, il a choisi Instagram.

"J'allais attendre un peu avant de dire quoi que ce soit mais le mot s'est vite répandu. Hailey, je suis tellement amoureux de toi ! Je m'engage à passer la vie à essayer de connaître chacune de tes facettes, à t'aimer patiemment et gentiment. Je promets de mener notre famille avec honneur et intégrité, laissant Jesus et son esprit nous guider dans tout ce que nous ferons et dans les décisions que nous prendrons. Mon coeur est COMPLETEMENT et TOTALEMENT A TOI et je te ferai TOUJOURS passer avant le reste. Tu es l'amour de ma vie, Hailey Baldwin et je ne la passerai pas avec quelqu'un d'autre", a t-il écrit. "Tu me rends meilleur et on se complète tellement bien ! J'ai hâte de vivre la meilleure saison de ma vie. C'est drôle parce qu'avec toi, tout semble prendre du sens. Ce qui me rend le plus heureux, c'est que mon petit frère et ma petite soeur auront un autre mariage sain et stable dont s'inspirer". Justin Bieber et Hailey Baldwin semblent donc prêts à se marier. Qui sait, peut-être que cet heureux évènement lui inspirera un nouvel album ?