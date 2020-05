Alerte, Justin Bieber et Ariana Grande teasent une collaboration !

Justin Bieber et Ariana Grande se connaissent depuis des années et s'il y a une chose que les fans attendaient plus que tout, c'était une collaboration. Et justement, les deux artistes l'ont fait : ce week-end sur les réseaux sociaux, Ariana Grande et Justin Bieber (dont le nouvel opus est sorti il y a quelques mois) ont annoncé la sortie imminente de Stuck With U.

Attendu pour le 8 mai prochain, le single aura pour mission de lever des fonds : tous les bénéfices seront donnés à la Fondation First Responders Children dont le but est d'assurer des bourses pour la scolarité des enfants du personnel soignant et de tous ceux qui, pendant la pandémie, sont en première ligne.

Cette collaboration est la première "officielle" entre les deux artistes qui, au fil des années, ont déjà livré quelques performances.