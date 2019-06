Alerte job de rêve : S'occuper de 55 chats sur une île paradisiaque !

Voilà une annonce que l'on a pas souvent l'habitude voir sur la toile ! Pourtant, cette dernière était passée totalement inaperçue lorsqu'elle avait été postée en août 2018. En effet, c'est sur la page Facebook de God's Little People Cat Rescue, le refuge pour chats créé par deux américains sur l'île de Syros en Grèce, que l'annonce a récemment été retrouvée et a fait le buzz. Un engouement qui n'est pas pour déplaire à Joan Bowell et son mari, qui souhaiteraient confier leur sanctuaire à une personne de confiance.

Souhaitant repartir à New York dès l'automne prochain, le couple cherche une personne "honnête" et "de plus de 45 ans" prête à s'occuper des nombreuses boules de poils présentes sur l'île. Et si la propriétaire précise que l'endroit est paradisiaque, elle n'omet pas le fait qu'il faudra "retirer les excréments et le vomis des chats". Un petit détail que n'est pas sans ignorer les habitués des félins. Alors, ça vous tente ?