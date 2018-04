Alerte ! JAIN annonce un nouveau single !

Son retour, on l'attendait avec impatience. Jain a fait sensation avec son excellent premier album, Zanaka. Porté par le titre Come, l'opus a carrément traversé les frontières, emmenant Jain le défendre jusqu'aux Etats-Unis. Celle qui puise son inspiration aux quatre coins du monde a pris le temps de se poser, s'éloignant ainsi des projecteurs. Mais enfin, elle annonce son retour : sur les réseaux sociaux Jain a laissé entendre qu'un nouvel single sortirait bientôt...

Quand ? On ne sait pas. Tout ce que Jain a précisé, c'est "soon". Oubliez la couleur jaune qui dominait pendant l'ère Zanaka. Cette fois, Jain a opté pour du bleu. Les couleurs sont toujours vives, de quoi nous laisser entendre que la suite sera aussi colorée, aussi pop que son premier album. Patience, ça ne devrait plus tarder ! La bonne nouvelle, c'est que Jain fera quelques fesivals cet été, de quoi nous mettre en condition. Mais pour patienter, on vous laisse revivre son passage dans le Virgin Tonic !