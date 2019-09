Alerte, IAM est de retour !

On les attendait, ils sont enfin de retour : après deux ans d'absence, IAM annonce son nouvel album (intitulé "Yasuke"), prévu pour le mois de novembre. Et pour l'accompagner, on a même droit à un single. "Bon baiser de Marseille. L'équipe de choc est de retour", entend-on dans le premier single - "Omotesando". Disponible depuis le 20 septembre sur les plateformes, le single frappe fort et annonce un album détonnant.

"Yasuke" comptera 22 morceaux. Pour la petite histoire, sachez que son titre vient du nom d'un esclave du Mozambique, devenu le premier samouraï africain au XVIe siècle au Japon. Quant au single, "Omotesando", il fait écho à une célèbre avenue du Japon.

On vous laisse écouter ce nouveau single en boucle et attendre la sortie de l'album !