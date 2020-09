Alerte ! Grey's Anatomy a enfin une date de diffusion pour la saison 17 !

Au printemps dernier, de nombreux tournages (pour ne pas dire tous) ont été stoppés. C'est le cas de Grey's Anatomy qui, en raison de la pandémie mondiale, a stoppé toute activité. La bonne nouvelle, c'est que les acteurs sont de retour sur les plateaux de tournages et que, petit à petit, des dates de reprises sont annoncées. Alors que le public attend patiemment la diffusion de la 17 ème saison du show médical, ABC vient d'annoncer que les épisodes inédits seraient diffusés dès le 12 novembre prochain.

Et ce n'est pas tout ! Le Season Premiere devrait être un crossover avec le spin-off Station 19. Notez que les showrunneurs comptent s'inspirer de l'actualité et de la période incertaine qui, en ce moment, est vécue par le monde entier. Nombreuses sont les séries médicales qui intègreront le Coronavirus à leurs intrigues et Grey's ne fera pas exception.

Plus que quelques semaines avant de retrouver vos chirurgiens favoris !