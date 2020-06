Alerte, Flo Delavega est de retour avec un single !

Le 26 juin 2020 sera une belle journée pour tous ceux qui, pendant des années, ont suivi les Fréro Delavega. Après des années de silence (et de calme), Flo Delavega nous revient plus inspiré et lumineux que jamais avec un nouveau morceau, Printemps Eternel. Celui qui a connu le succès, les tubes intemporels et les concerts à guichet fermé semble prêt à revenir sur le devant de la scène.

"!!...Nous y sommes...!!! ... « PRINTEMPS ÉTERNEL » sort dans une semaine...L’inconnu devant moi...Le regard porté vers mes rêves...Le cœur pour me guider...et l’envie profonde de m’ouvrir et de m’embarquer dans un nouveau voyage...sans itinéraire...sans destination...Quelle joie et quelle excitation que de pouvoir incarner ce qui m’anime à l’intérieur et pouvoir vous le partager. Merci ???? *** RDV Vendredi 26 Juin ***", a ainsi annoncé l'artiste sur son compte Instagram. Flo Delavega nous promet un morceau ensoleillé et lumineux - rien de tel pour entamer l'été.