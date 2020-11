Alerte, Emily In Paris aura une saison 2 !

En France, on a adoré détester Emily In Paris et tous les clichés qui vont avec. La bonne nouvelle, c'est qu'Emily reviendra sur Netflix avec une deuxième saison. Pour rappel, le show plongeait une jeune américaine dans l'effervescence de Paris, tout en la confrontant aux parisiens (joie). Alors que nous laissions Emily dans une situation délicate avec Gabriel, quelques épisodes supplémentaires viendront nous éclairer.

Pardon le fwanssai : Emily In Paris will be de retour pour une season 2. pic.twitter.com/NrjpzKHtDy — Netflix France (@NetflixFR) November 11, 2020

Que signifiie le SMS envoyé par Camille ? Emily et Gabriel peuvent-ils vraiment finir ensemble ? Pour le savoir, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience, Netflix n'ayant pas encore annoncé de date de publication. Mais une chose est sûre, "Emily In Paris will be de retour pour une saison 2".