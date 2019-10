Alerte, Dua Lipa tease son retour avec Don't Start Now !

ENFIN ! Après des mois passés à travailler son nouvel album, Dua Lipa semble enfin prête à revenir sur le devant de la scène. Celle qui a régné avec One kiss ft. Calvin harris peut se vanter d'avoir réalisé une début de carrière sans heurt avec un album applaudi par la critique mais aussi par le public. Bonne nouvelle, elle semble enfin prête à entamer un nouveau chapitre. Et pour marquer ce retour, elle a choisi Don't Start Now - morceau teasé sur ses réseaux sociaux.

"Je vous ai manqué ?", s'est-elle contentée de demander en postant le court teaser. Notez que pour annoncer cette nouvelle ère, la chanteuse a fait table rase du passé en supprimant ses posts précédents. Pour l'heure, on sait peut de choses de ce nouvel opus. Mais patience, le plus dur est fait !