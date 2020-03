Alerte, Dua Lipa dévoile le clip électrique de Break My Heart ! (VIDEO)

Plus que quelques heures ! Alors que de nombreux artistes ont choisi de reporter la sortie de leur album, Dua Lipa, elle, a choisi d'avancer la publication de son prochain opus. Tenez-vous prêts, Future Nostalgia débarque d'ici quelques heures ! Et pour le porter, la jeune artiste a choisi de nous offrir un ultime single - Break My Heart. Si le titre semble tout droit sorti des années 80, il en est de même pour le clip - pop et coloré. Evidemment, il est à voir d'urgence !

Une fois de plus, Dua Lipa surprend : l'évolution entre les deux albums est évidente - Future Nostalgia s'annonce plus adulte, plus affirmé, plus mature. Côté clip, l'interprète de Don't Start Now mise tout sur la couleur (et ça fait du bien). Partez en virée à New York avec Dua Lipa, prenez l'avion avec elle et, pendant quelques minutes, oubliez le confinement.