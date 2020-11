Alerte, Dix Pour Cent pourrait avoir un film et une saison 5 !

Mercredi dernier, France 2 diffusait les deux derniers épisodes de Dix Pour Cent - l'occasion pour le public de dire adieu à Andréa, à Mathias et à toute la fine équipe. Mais, faut-il vraiment se préparer à ne plus jamais suivre leurs aventures ? Peut-être pas. Invité sur le plateau d' Anne-Élisabeth Lemoine et de Patrick Cohen, Dominique Besnehard a confié qu'il n'était pas exclu qu'on les retrouve : "Il faut qu’on réfléchisse bien, mais on a l’idée de faire un unitaire, ce qu’on appelle un 90 minutes, le temps de se ressourcer et d’écrire. Mais en même temps, il faut que nos amis veuillent continuer. […] Il y aura un long-métrage, pour ensuite peut-être continuer leurs histoires." On ne vous spoilera pas la fin, on vous laisse découvrir l'issue de cette saison !

???? Scoop dans #6ALaMaison : Dominique Besnehard annonce que ce n'est pas vraiment la dernière saison de @dixpourcent_f2... ⤵️ pic.twitter.com/VyGSZ0DR4e — C à vous / 6 À La Maison (@cavousf5) November 4, 2020

Bien que Fanny Herrero (co-créatrice de la série) ait quitté le projet, une cinquième saison serait même envisagée par le producteur. Dix Pour Cent est de loin l'une des séries françaises les plus appréciées et la bonne nouvelle c'est qu'en attendant d'en savoir plus, vous pouvez tout revoir sur la plateforme Salto !